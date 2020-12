Les frères Borlée rejoignent le club de Hal

Les frères Kevin, Jonathan et Dylan Borlée et Camille Laus se sont affilés au club d’athlétisme de l’Olympic Essenbeek Hal (OEH), a indiqué le club brabançon mardi soir.

Ce transfert fait suite au récent passage du team Borlée de la LBFA (Ligue francophone d’athlétisme) à la VAL (Ligue flamande).

Le 11 décembre, Jacques Borlée avait annoncé le passage de son équipe, composée de ses fils Kevin, Jonathan et Dylan ainsi que de Camille Laus et Hanne Claes, vers la VAL, la Ligue flamande, quelques mois à peine avant les Jeux Olympiques de Tokyo.

Les frères Borlée et Camille Laus étaient affilés au Racing Club Bruxelles. Hanne Claes de la LBFA à la VAL a été officialisé. Claes s’est elle affiliée au Club Leuven Atletiek.

“Pour bénéficier du soutien de Sport Vlaanderen et du statut d’élite à la VAL, les athlètes du Team Borlée doivent être affilés dans un club flamand”, explique l’OEH sur son site internet.

“Alors qu’Hanne Claes a choisi de retourner dans son ancien club du DCLA, la Belgian Cheetah Camille Laus et les frères Kevin, Jonathan et Dylan Borlée sont passés du Racing Club Bruxelles à notre club”. “C’est finalement un choix logique”, avance Jacques Borlée sur le site d’OEH.

“Grâce à Jonathan Sacoor et Tuur Bras, qui s’entraînent dans notre groupe, nous connaissons déjà OEH. La relation avec les entraîneurs comme Dirk Van Den Bosch et Jean-Marie Bras est également très bonne. De plus, nous avons toujours été très bien accueillis ces dernières années à chaque fois que nous avions besoin d’un lieu d’entraînement en dernière minute. Nous arrivons dans un beau club, bien organisé et qui plus est pas trop loin de Bruxelles”.

Belga – Photo/ Belga – Dirk Waem

