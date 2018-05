L’équipe féminine du RSC Anderlecht va finalement continuer, selon le coach

Alors que la Red Flame Aline Zeler annonçait la probable disparition de toutes les équipes féminines du RSC Anderlecht après la fin de la saison, une autre joueuse affirme que le club a finalement fait machine arrière.

La nouvelle avait fait l’effet d’une bombe dans le monde du football belge : pour des raisons financières, le RSC Anderlecht aurait décidé de supprimer ses quatre équipes féminines (moins de 13 ans, moins de 15 ans, équipe B et équipe A) à la fin de la saison, et ce alors que le club venait de fêter son premier titre de champion de Belgique depuis vingt ans en Super League féminine. La nouvelle avait été annoncée par Aline Zeler, internationale belge et joueuse du RSCA depuis le début de la saison : “Ce fut une véritable surprise pour les joueurs et le staff, et nous avons été particulièrement choquées. (…) Bien sûr, l’équipe féminine coûte de l’argent mais je pense qu’il y a assez de sponsors dans un grand club comme Anderlecht. Nous avons pu parler à Marc Coucke (NDLR : le président du RSCA) lundi soir, mais cela n’a pas été constructif”, avait-elle confié à Sporza.

Le RSC Anderlecht avait répliqué par voie de communiqué en affirmant qu’aucune décision n’avait été prise quant à l’avenir des équipes féminines du club. Le président de l’équipe, Marc Coucke, avait lui tweeté la même chose avant de rajouter : “La direction travaille dur pour trouver une solution”.

Finalement, cette solution semble avoir été trouvée. Selon la joueuse Heleen Jacques, interrogée par Radio 1, le coach de l’équipe féminine A du RSCA a reçu un coup de téléphone de Marc Coucke, vers 16h00, pour lui confirmer que l’équipe continuera à exister d’ici la saison prochaine. Elle confirme toutefois bien que la première annonce était celle d’une future suppression de ces formations.

