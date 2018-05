Le Léopold bat le Racing 6-1 et décroche le 3e ticket pour l’Euro Hockey League

Vainqueur 6-1 du Racing lors de la 2e manche de la petite finale messieurs des play-offs de l’Audi Hockey League, le championnat de Belgique de hockey, le Léopold a confirmé son succès de jeudi (3-1) lors du match initial pour s’emparer du 3e et dernier ticket qualificatif pour l’Euro Hockey League (EHL), dimanche matin dans les installations du Braxgata, à Boom.

Les Rats ont pourtant pris l’avance en première période via Conor Harte sur pc, mais après l’égalisation du Léopold par Dimitri Cuvelier, les hommes de Robin Geens ont pris le large grâce à des réalisations d’Arthur Verdussen et Kane Russell (pc) avant la mi-temps. A nouveau Russell (pc), Verdussen et Tanguy Zimmer salèrent encore un peu plus l’addition après le retour des vestiaires.

Le Dragons, triple tenant du titre, et le Waterloo Ducks, premier à l’issue de la phase régulière du championnat, sont les deux autres clubs qui défendront les couleurs de la Belgique lors de la prochaine édition de l’EHL. La seconde manche de cette finale entre le club de Brasschaat, vainqueur 5-1 des Brabançons au terme du match aller, débutera dimanche à 13h, toujours à Boom.

Belga, image Belga d’illustration