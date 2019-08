Le RWDM se fait éliminer de la Crocky Cup face à Dessel (4-2)

Le RWDM s’est fait éliminer (4-2) de la Crocky Cup à Dessel ce samedi.

Les Molenbeekois menaient pourtant 0-2 à la mi-temps, grâce à Clément Fabre et un but contre son camp de Naïm Boujouh. L’épquie molenbeekoise a flanché en seconde période avant de sombrer en prolongations. Les joueurs s’inclinent 4-2 et devront rebondir rapidement à deux semaines du début du championnat.

D’ici là, la RWDM pourrait recruter un ou deux joueurs.

La Rédaction