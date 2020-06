Le RSC Anderlecht présente ses nouveaux maillots pour la saison 2020-2021

Du mauve et du blanc avec quelques touches historiques : le RSC Anderlecht a présenté sa nouvelle collection de maillots pour la saison 2020-2021.

La principale nouveauté de ces maillots émane des partenaires principaux du club bruxellois : les maillots arboreront désormais les sponsors Candriam, un gestionnaire de patrimoine lié à Marc Coucke, et DVV Assurances, membre du groupe Belfius. C’est la première fois depuis 39 ans que BNP Paribas Fortis n’apparaîtra pas comme le partenaire historique du RSCA sur la tenue des Bruxellois.

Les trois jeux de maillots arborent des couleurs classiques : un maillot mauve avec la date de création du club (1908) sur le col et des rectangles noirs sur le bas du maillot pour les matches à domicile et un maillot blanc avec une ligne mauve sur le col et les manches pour les matches à l’extérieur.

Gr.I. – Photos : RSC Anderlecht