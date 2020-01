Le Phoenix Brussels subit une nouvelle défaite contre Malines (76-72)

Le Phoenix Brussels affrontait Malines ce dimanche, un match capital dans la course aux play-offs puisque les deux équipes sont concurrentes au classement général. Une rencontre qui une nouvelle fois, n’a pas tourné en faveur des Bruxellois.

L’équipe de Serge Crèvecoeur restait sur trois défaites consécutives avant la rencontre. Une réaction d’orgueil était donc attendue de la part du public. Cela n’aura donc pas suffi et ce résultat éloigne encore un peu plus les Bruxellois de la course aux play-offs.

■ Un reportage d’Antoine Hick et Quentin Rosseels.