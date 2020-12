Le clan de Jacques Borlée quitte la ligue francophone d’athlétisme pour la ligue flamande

C’est officiel : Jacques Borlée a annoncé le passage de son équipe, composée de ses fils Kevin, Jonathan et Dylan ainsi que de Camille Laus et Hanne Claes, vers la VAL, la Ligue flamande, quelques mois à peine avant les Jeux Olympiques de Tokyo.

Les doutes planaient effectivement depuis ce jeudi soir. Une conférence de presse était annoncée pour ce vendredi après-midi. L’information a été officialisée par Jacques Borlée, accompagné du ministre flamand des Sports, Ben Weyts, et du coordinateur du sport de haut niveau à la VAL, Rutger Smith.

Jacques Borlée, accompagné de Ben Weyts, ministre flamand des Sports, de Rutger Smith, coordinateur du sport de haut niveau à la VAL, de son fils Jonathan et de Hanne Claes, a justifié ce changement pour “pouvoir continuer à s’entraîner dans les meilleures conditions et prester au plus haut niveau”.

“La Flandre accueille chaleureusement ces athlètes du top niveau”, a déclaré Ben Weyts. “Sport Vlaanderen fournit le meilleur tremplin à ses athlètes pour qu’ils puissent aller le plus loin possible et nous offrir des moments de joie collective lors des grands championnats. Je suis convaincu qu’ils vont renforcer le niveau de l’athlétisme flamand.”

“C’est agréable de sentir l’enthousiasme de Sport Vlaanderen et de la VAL”, a dit Jacques Borlée. “Nous nous réjouissons de travailler ensemble dans la paix et la sérénité en vue de ces grands championnats.”

“L’athlète au centre”

Le son de cloche était identique du côté des trois frères Borlée, cités dans un communiqué de Sport Vlaanderen : “Nous travaillons continuellement à l’optimisation de notre approche de l’entraînement, de notre encadrement. Lors de nos entretiens avec la VAL et Sport Vlaanderen, nous avons approuvé leurs méthodes, qui placent l’athlète au centre. Grâce à leur soutien, nous espérons pouvoir continuer à nous produire au plus haut niveau en 2021 et 2022.”

Pour parfaitement se fondre dans leur nouveau décor, les quatre athlètes francophones (les Borlée et Camille Laus) devront suivre un cursus de néerlandais, a précisé le communiqué de Sport Vlaanderen.

La FWB et l’Adeps rappellent leur soutien aux projets des Borlée

La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a “pris connaissance” du transfert à la Ligue flamande d’athlétisme (VAL) du clan Borlée. Dans une réaction transmise vendredi à Belga, le cabinet de la ministre des Sports Valérie Glatigny souligne que la FWB et l’ADEPS ont “soutenu leurs projets au travers d’une mobilisation de moyens et de ressources.”

“Durant plus de 10 ans, la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’ADEPS ont soutenu leurs projets sportifs au travers d’une mobilisation de moyens et de ressources. Il ne fait aucun doute que leurs performances et les médailles récoltées ont suscité de nombreuses vocations, et ont ouvert la voie à de nombreux athlètes de talent. Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite de leurs carrières, et nous espérons les voir continuer à écrire encore un peu plus l’histoire du sport belge”, ajoute le communiqué.

Les frères Borlée, Claes et Laus figuraient dans la liste des sportifs de haut niveau bénéficiant d’un contrat avec la FWB pour l’année 2021 annoncée le 19 novembre.

Les Jeux de Tokyo en vue, mais pas seulement

Avec trois titres continentaux, les Belgian Tornados sont depuis longtemps une valeur sûre du sport belge. En 2019, le relais 4×400 mètres masculin a décroché sa première médaille mondiale en plein air, terminant 3e des Mondiaux de Doha. Toujours au Qatar, le relais féminin, les Belgian Cheetahs, a pris la 5e place de la finale, grâce notamment à Hanne Claes et Camille Laus. Jacques Borlée n’est évidemment pas un étranger à la VAL, lui qui encadre déjà Jonathan Sacoor, Tuur Bras et Elise Lasser.

L’année 2021 s’annonce riche en objectifs avec les JO prévus à Tokyo du 23 juillet au 8 août. Après le report en 2023 des Mondiaux indoor de Nankin (Nanjing), il reste deux rendez-vous prévus en Pologne avant les Jeux : l’Euro indoor (5-7 mars à Torun) et les Mondiaux de relais (1-2 mai à Chorzow). La présence des relais belges à ces deux compétitions doit encore être confirmée.

