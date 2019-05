Le Brussels se qualifie pour la demi-finale en éliminant Mons-Hainaut

Limburg United a confirmé son succès sur Charleroi en s’imposant 103-101 dimanche dans le deuxième match des quarts de finale de l’Euromillions Basket League et s’est qualifié pour les demi-finales, créant la sensation de ce 1er tour des playoffs. Ostende, aux dépens d’Alost, et le Brussels, au détriment de Mons, ont également validé leur ticket pour le dernier carré de la compétition.

Le Brussels a obtenu sa qualification contre Mons-Hainaut. Vainqueurs 75-61 de la première manche, les Bruxellois se sont également imposés 73-75 à Mons.

Dominateur du premier quart (13-26), le Brussels a vu progressivement Mons revenir dans la partie. Les Renards ont ainsi pris l’avantage 65-64 au milieu du dernier quart-temps. La rencontre est restée indécise jusqu’au bout. Domien Loubry a finalement offert la victoire au Brussels en fin de rencontre (73-75).

Le dernier quart de finale, Malines/Anvers, aura lieu lundi (20h30). Les Giants ont gagné la première manche 94-72 et rejoindront le dernier carré en cas de victoire. La belle éventuelle est programmée mercredi. Ostende et Limburg United s’affronteront en demi-finale à partir du 30 mai. La deuxième demi-finale, entre le Brussels et le vainqueur d’Anvers/Malines, est programmée à partir du 31 mai.

T.D. avec Belga