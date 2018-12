L’action de Noël de la Pro League bat un record : plus de 100.000 euros pour la Belgian Homeless Cup

La dixième action de Noël de la Pro League a battu un record avec un montant de 106.400 euros récolté en faveur de la Belgian Homeless Cup (BHC).

L’année dernière, l’action avait rapporté 88.000 euros. L’édition record en termes de gains datait de 2016 où la Pro League avait collecté 92.000 euros pour la Fondation Damien. Malgré sa blessure, le maillot de Jelle Vossen (FC Bruges) s’est vendu à 1.289 euros. Il est suivi de près par son coéquipier Hans Vanaken (1.280 euros). Le podium est complété par le maillot du Taureau d’Or Ally Samatta, attaquant du KRC Genk (1.020 euros).

L’offre spéciale la plus convoitée a été le package VIP pour un match des huitièmes de Ligue des champions (1.700 euros), suivie par le coup d’envoi de Standard – Anderlecht (1.600 euros).

“La Pro League est très satisfaite du résultat de cette Action de Noël. La Belgian Homeless Cup raconte une histoire particulièrement précieuse, où le football est un moyen de redonner de la confiance et de la force aux personnes qui luttent pour la retrouver. Nous sommes fiers de pouvoir y contribuer avec l’ensemble du football professionnel”, a déclaré Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League.

La Belgian Homeless Cup (BHC) est une compétition de football socio-sportive destinée aux personnes sans domicile fixe: 39 équipes locales, 27 équipes dans la compétition nationale et 12 équipes dans la capitale bruxelloise, utilisent le football comme instrument d’intégration dans la société de plus de 500 personnes sans abri. La BHC a lancé sa campagne ‘My Team, My home’ le 15 octobre dernier avec un tournoi de football sur la Place de la Bourse.

Avec Belga – Photo : Belga/Virginie Lefour