Hockey : Niels Thijssen quitte son rôle de coach des Belgian Red Panthers, Raoul Ehren le remplace

Le Néerlandais Raoul Ehren devient le nouveau coach des Belgian Red Panthers, suite à l’annonce du départ de Niels Thijssen ce jeudi matin.

Après la démission de Niels Thijssen, Raoul Ehren est promu coach national de l’équipe nationale féminine de hockey belge. Dans un premier temps, il dirigera les Red Panthers jusqu’aux Championnat d’Europe de juin 2021 à Amstelveen. Les possibilités de prolongation de cette période seront discutées dans les prochains mois. « J’ai vraiment hâte de relever le défi de préparer l’équipe pour la Coupe d’Europe. J’ai apprécié le temps passé avec les Red Panthers l’année dernière et je crois beaucoup en elles » a déclaré Raoul Ehren à propos de sa nomination.

« Raoul est un excellent coach, qui a fait ses preuves au plus haut niveau aux Pays-Bas. De plus, il a remporté des succès internationaux avec l’équipe féminine junior néerlandaise. Nous sommes heureux d’attirer un entraîneur de son profil pour les Red Panthers et nous nous réjouissons de voir les progrès de l’équipe dans la période à venir » commente Adam Commens, High Performance Director de l’ARBH.

Changement de cap pour Niels Thijssen

Plus tôt dans la semaine, Niels Thijssen avait informé la Fédération et son groupe de joueuses qu’il mettait fin à son rôle d’entraîneur national des Red Panthers. “Après ces cinq dernières années, avec un contrat bientôt à expiration et des discussions de renouvellement en cours, et un Championnat d’Europe qui arrive dans six mois, je pense que c’est le moment pour un changement dans ma vie“, a déclaré publiquement Niels Thijssen ce jeudi. “Merci les Panthers! Merci l’ARBH! Vous allez me manquer. Mais je sens qu’il est temps pour moi de tourner cette page importante, d’à nouveau passer plus de temps avec ma famille et de partir à la recherche de nouveaux rêves“.

What a journey! Today I’m announcing my goodbye to the @belredpanthers @hockeybe

I don’t know yet what’s next, but after 23 years of coaching (yes my passion started age 14 @vhcvenlo) I feel it’s a good moment to give that process a bit of thought, and time.#greatful pic.twitter.com/bpNbldKZHu — Niels Thijssen (@Niels_Thijssen) December 3, 2020

Niels avait rejoint la Fédération belge en 2012 et a été impliqué dans le programme de l’équipe nationale dames depuis 2015, d’abord comme coach assistant, puis comme coach principal par intérim et depuis avril 2017, comme coach national à part entière. “Ce fut un plaisir de travailler avec Niels en tant qu’entraîneur national. Son professionnalisme et sa volonté de se développer en même temps que l’équipe, démontrent sa capacité à diriger en donnant l’exemple“, a commenté Adam Commens, Directeur Technique de l’ARBH.

L.T – Photo: Dirk Waem