La gymnaste bruxelloise Maellyse Brassart en finale de la poutre aux championnats d’Europe

À Glasgow, lieu des championnats d’Europe de gymnastique, la Bruxelloise de 17 ans Maellyse Brassart a remporté sa place pour la finale de la poutre, aux côtés notamment de sa compatriote Nina Derwael, championne d’Europe en titre aux barres asymétriques.

Maellyse Brassart, qui participe à ses premiers championnats d’Europe parmi les élites, a terminé huitième des qualifications sur la poutre avec un score de 13.066. Une note suffisante pour l’emmener en finale de l’agrès, qui se déroulera ce dimanche après-midi. La gymnaste originaire de Woluwe et licenciée à Sint-Gillis-Waas s’est également qualifiée avec l’équipe belge pour la finale par équipes. Une décision sera toutefois prise ce vendredi afin de savoir si Maellyse Brassart et ses équipières Nina Derwael, Senna Deriks et Axelle Klinckaert participeront à la finale disputée ce samedi. Outre Brassart, Derwael (poutre et barres asymétriques) et Klinckaert (sol) se sont également qualifiées pour les finales individuelles de dimanche et la fédération belge souhaite quelque peu ménager ses athlètes.

“Je suis contente de l’équipe mais aussi de moi-même. Je ne m’attendais pas à marquer autant de points”, a-t-elle confié au micro de la VRT après sa prestation. “Je suis très contente de notre prestation collective aussi”.

Gr.I. – Photo : Belga/Eric Lalmand