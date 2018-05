Gala du footballeur pro: razzia du FC Bruges

Hans Vanaken a été élu Footballeur pro de l’année lors du traditionnel Gala de fin de saison, lundi soir au Musée Autoworld à Bruxelles.

Le milieu de terrain du Club de Bruges, sacré dimanche après le partage au Standard (1-1), a ponctué une soirée haute en couleur pour son club après les récompenses d’Ivan Leko, élu Entraîneur de l’année, et de Wesley, Espoir de l’année.

Élu par ses pair, Vanaken a devancé, dans l’ordre, son coéquipier néerlandais Ruud Vormer (272 pts), 30 ans, et le Belgo-brésilien Junior Edmilson (Standard), 23 ans (168 pts). Cette saison, le Belge de 25 ans a disputé 47 rencontres toutes compétitions confondues pour les Gazelles. Souvent capital pour les siens et décisif dans les deux rectangles, Vanaken a brillé par sa régularité, parvenant à marquer 14 buts et distiller 17 assists.

Outre Vanaken et Vormer, le Club de Bruges d’Ivan Leko, souverain en phase classique, a placé Anthony Limbombe et Abdoulaye Diaby respectivement aux 4e et 7e places. Au palmarès, Hans Vanaken, arrivé au Jan Breydel en 2015, succède à l’Anderlechtois Youri Tielemans, parti au terme de la saison 2016-2017 à l’AS Monaco.

Après Jan Ceulemans (1984, 1985, 1986), Marc Degryse (1988), Lorenzo Staelens (1994), Timmy Simons (2003), Ivan Perisic (2011), Carlos Bacca (2013) et Victor Vazquez (2015), Vanaken est le huitième joueur du Club de Bruges à figurer au palmarès de cette disctinction créée en 1984. Le milieu de terrain belge, désormais double champion de Belgique, a reçu ce trophée, décerné par la Pro League et Sportspress.be, l’association professionnelle belge des journalistes sportifs, des mains de Roberto Martinez, sélectionneur national.

Les votes, exprimés par les joueurs de la Jupiler Pro League en établissant un top 3, ont été effectués entre fin avril et le dimanche 6 mai. Le premier a reçu 3 points, le deuxième 2 et le troisième 1. Par ailleurs, Roger Vanden Stock a reçu le Lifetime Achievement Award, un prix récompensant l’ensemble de son parcours au RSC Anderlecht. Après 22 ans de présidence, il a passé le flambeau à Marc Coucke début mars. Jonathan Lardot a pour sa part été élu Arbitre de l’année.

De son côté, Ivan Leko est arrivé l’été dernier dans la Venise du Nord après une saison à Saint-Trond. Le Croate, 40 ans, est parvenu à hisser les siens au sommet du football belge, décrochant le 15e titre du Club après un partage dimanche au Standard de Liège. Avec ses 668 unités, Leko a été plébiscité par les joueurs de Jupiler Pro League. Il devance le Portugais Ricardo Sa Pinto (Standard/329 pts) et Philippe Clement (Genk/279 pts). Le technicien croate a reçu ce trophée, décerné par la Pro League et Sportspress.be, des mains d’Hugo Broos. Au palmarès, Leko succède au Suisse René Weiler, champion avec le RSC Anderlecht la saison dernière.

