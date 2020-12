Football : Luc Nilis ne rejoindra finalement pas le RSC Anderlecht

Luc Nilis, joueur historique du Sporting d’Anderlecht, n’intègrera pas définitivement le staff du club bruxellois. Après deux semaines d’observation, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties, a annoncé le RSCA dans un communiqué.

Arrivé fin novembre à Neerpede pour suivre l’équipe première du Sporting d’Anderlecht et discuter avec le staff sportif, l’ancien Diable rouge Luc Nilis (56 sélections, 10 buts en équipe nationale) n’a finalement pas trouvé d’accord avec le RSCA pour poursuivre une collaboration dans le staff.

“Malheureusement, les attentes financières et les efforts que le club pouvait entreprendre pour le moment se sont avérés trop éloignés. Néanmoins, nous tenons à le remercier pour ses efforts et lui souhaitons le meilleur dans sa recherche d’un nouveau défi”, explique le CEO du RSC Anderlecht, Karel Van Eetvelt, par voie de communiqué.

“J’ai apprécié ces deux semaines et je tiens aussi à remercier le RSCA pour l’opportunité que j’ai reçue”, ajoute Luc Nilis. “Vincent Kompany et son staff travaillent très dur et de façon très professionnelle, c’était très agréable de faire leur connaissance. (…) Nous nous retrouverons certainement encore à l’avenir. Je me sentirai toujours comme chez moi au Sporting”.

En tant que joueur, Luc Nilis a joué 224 matches avec le RSC Anderlecht entre 1986 et 1994, et marqué 127 buts sous le maillot mauve et blanc.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq