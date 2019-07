Football : le RWDM s’impose en amical à Grimbergen (0-4)

Le RWDM poursuit sa préparation pour la prochaine saison en D1 amateurs avec une deuxième victoire de rang.

Déjà vainqueur d’Asse-Zellik 24 heures plus tôt (0-3), le RWDM a joué ce mercredi soir un nouveau match amical pour préparer la prochaine saison en D1 amateurs. Les Molenbeekois rencontraient Grimbergen, actif en première provinciale.

Le RWDM s’est largement imposé 0-4 via notamment un but rapide de Diallo (4e minute), un but de Mukanya, un penalty de Mbuba et une rose d’un joueur américain en test, Jordan Saint-Louis.

Le club molenbeekois sera de nouveau sur le terrain le 30 juillet prochain à Ganshoren, pour un nouveau match amical. La reprise de la saison est prévue le 31 août, à domicile contre Dender.

Gr.I. – Photo : RWDM