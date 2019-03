Fight for respect a séduit 700 personnes pour son gala. Le but était de redorer l’image de Molenbeek suite aux incidents du Nouvel an. Haroun Dari est à l’initiative du projet.

Sur le ring, Molenbeek est aussi bien représentée. Les jeunes sont présents avec le sourire. Un second gala devrait avoir lieu dans le courant du mois d’avril.

■ Reportage de Thomas Destreille et Charles Carpeau

