Diables Rouges : Davy Roef remplace Hendrik Van Crombrugge, blessé

Hendrik Van Crombrugge, le gardien de but du RSC Anderlecht ne dispose pas de tous ses moyens physique et a quitté l’entraînement des Diables Rouges, mardi à Tubize. Il est remplacé dans l’effectif par Davy Roef de La Gantoise.

UPDATE: Hendrik Van Crombrugge is not 100% fit and will return to his club. @DavyRoef has been called up as his replacement.

