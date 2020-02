D3 Amateur : le FC Ganshoren s’offre le RSD Jette (2-1) et prend la tête du championnat

Derby au sommet en D3 Amateur : Ganshoren recevait cette après-midi le leader du RSD Jette. Un match à haute intensité qui aura finalement tourné en faveur des locaux (2-1), qui prennent par la même occasion la tête du championnat.

Sous un vent puissant et un terrain en piteux état, les joueurs de Ganshoren sont parvenus à revenir au score et à s’imposer, notamment via les phases arrêtées, puisque les Ganshorenois ont inscrits leurs deux buts sur corner.

Avec cette victoire, Ganshoren (45 pts) dépasse Jette (44 pts) et prend la tête du classement, à dix matchs de la fin de saison.

■ Un reportage de Thomas Destreille et Thibaut Nagy.