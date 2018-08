D1A: Anderlecht déroule contre Ostende, triplé de Santini (5-2)

Santini a inscrit un triplé, Dimata un doublé.

Un match sous le signe des retrouvailles pour le nouveau président d’Anderlecht ce dimanche après-midi. Mark Coucke et les Mauves recevaient en effet Ostende, son ancien club.

Les Bruxellois ont dû attendre la seconde mi-temps pour ouvrir le score grâce à un but de la tête d’Ivan Santini. Quelques minutes plus tard, Dimata a doublé la mise au terme d’une course de 50 mètres. Ostende a ensuite profité des errements des Bruxellois pour réduire l’écart à la 58e minute. Ivan Santini a ensuite amplifié le score sur penalty. Dimanta a ensuite crucifié les Côtiers en fin de match.

Anderlecht pointe ainsi en tête du championnat avec deux victoires, avant Genk-Saint-Trond et Mouscron-FC Bruges ce dimanche soir.