Coupe de Belgique : Stockel, Ganshoren, le Léopold et BX Brussels qualifiés pour le 3e tour

Le deuxième tour de la Coupe de Belgique de football s’est déroulé ce week-end aux quatre coins de la Belgique : sur les cinq clubs bruxellois engagés, quatre se sont qualifiés pour le prochain tour, prévu les 11 et 12 août.

Le club de Stockel, nouveau pensionnaire de Division 3 amateurs, a réalisé le plus bel exploit de ce deuxième tour après un match fou face aux Brabançons de Walhain, actif en D2 amateurs. Les deux clubs ont enfin terminé la rencontre à neuf chacun, sur le score de 1-1 au terme du temps réglementaire puis des prolongations. Le billet pour le troisième tour de la Coupe s’est joué aux tirs au but et ce sont finalement les hommes de Thierry Desmet qui se sont imposés 11 à 10 grâce à l’arrêt décisif de Fabio Demeur, joueur de champ transformé en gardien suite à l’exclusion du portier de Stockel après 90 minutes de jeu. Stockel affrontera le RFC Liège (D1 amateurs) pour une place au quatrième tour.

Le BX Brussels, actif en première provinciale, a également réussi un bel exploit en s’imposant 0-2 face à La Calamine grâce à des buts de Hachem et Al Shawafi. Après ce succès face à une équipe de D3 amateurs, les joueurs de Floribert Ngalua Mbuyi Mukendi affronteront Deinze, club de D1 amateurs, la semaine prochaine.

Carton plein pour les D3 amateurs

Face à Bocholt (D2 amateurs), le FC Ganshoren (D3 amateurs) a frappé fort et surprend finalement les pronostics après plusieurs saisons en bas de tableau en championnat. Le club des “vert et noir” s’est imposé 5-1 à domicile et s’offre ainsi un duel face à Spouwen-Mopertingen (D2 amateurs), soit samedi soir, soit dimanche après-midi.

Le Léopold a également affiché sa domination face à une autre équipe de D3 amateurs, s’imposant 1-5 sur le terrain de Longlier. Les Bruxellois ont dominé les Luxembourgeois durant nonante minutes et se préparent désormais à un duel difficile face à Audenarde, pensionnaire de D1 amateurs.

Par contre, pour Anderlecht SCB, actif en deuxième provinciale, le déplacement à Wolvertem-Merchtem (D3 amateurs) fut de trop. Les Anderlechtoisont été vaincu 3-0 sur la pelouse du club flamand.

Notons enfin que le RWDM entrera la semaine prochaine en compétition dans cette Coupe de Belgique : le club de Molenbeek jouera son troisième tour de la Coupe face à Hal-Pepingen (1re provinciale) samedi à 19h30.

Gr.I. – Photo : illustration Belga/Virginie Lefour