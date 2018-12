Coupe de Belgique : l’Union Saint-Gilloise crée l’exploit contre Genk et file en demi-finale

Nouvel exploit pour l’Union Saint-Gilloise : ce mercredi soir, devant plus de 6.500 spectateurs installés au stade Marien, les Unionistes ont remporté la séance de tirs au but (4-3, 2-2 après les prolongations) face au Racing Genk, et se qualifient pour les demi-finales de la Coupe de Belgique de football.

L’Union Saint-Gilloise a réussi un grand match, ce mercredi soir, face au Racing Genk, en quart de finale de la Coupe de Belgique. Le groupe de Luka Elsner a mené à deux reprises face au leader de la Division 1A grâce à deux buts de Percy Tau (17e) et de Roman Ferber (70e), mais a été rattrapé à chaque fois via un doublé de Zinho Gano (47e et 76e) du côté limbourgeois.

Les prolongations n’ont pas suffi à départager les deux formations, ce sont donc les tirs au but qui ont décidé du futur qualifié pour le dernier carré de cette Croky Cup. Et lors de cette séance, c’est le gardien de l’Union Adrien Saussez qui a été le grand héros de la soirée grâce à un arrêt déterminant sur le troisième tir limbourgeois. L’Union Saint-Gilloise s’est imposé 4-3 aux tirs au but et se qualifie donc pour les demi-finales de cette Coupe, après avoir éliminé le RSC Anderlecht et le Racing Genk. Une première depuis 1958 !