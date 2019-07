Coupe de Belgique de football : cinq clubs bruxellois au 2e tour

Cinq clubs bruxellois sur les onze engagés au premier tour de la Coupe de Belgique de football ont remporté leur match, ce week-end.

Le RRC Etterbeek, le Sporting Club Ixelles et le Léopold FC ont remporté à l’extérieur leur match du premier tour de la Coupe de Belgique, respectivement face à Pont-à-Celles, Anderlues et Floreffe. Tous les trois se sont imposés 1-2.

Le Stade Everois a pour sa part été jusqu’aux tirs au but pour s’offrir une qualification au deuxième tour. Face à Bouwel, les Everois ont conclu la rencontre sur le score de 2-2 et ont remporté la séance de tirs au but 1-2. De même pour Stockel qui a réalisé le match nul contre Manage (2-2) avant de s’imposer… 11 tirs au but à 10, grâce à un arrêt puis un but de son gardien Jérôme Vander Heyden.

Par contre, c’est déjà terminé pour le Kosova Schaerbeek, le Crossing Schaerbeek, le FC Ganshoren, le FC Saint-Josse et le RSD Jette.

La plus grande déception revient certainement au FC Anderlecht-Milan. Actif en 3e provinciale et qualifié pour le premier tour de la Coupe de Belgique grâce à sa demi-finale en Coupe du Brabant la saison dernière, le club anderlechtois a été éliminé sur un score de forfait par Berg Op car… aucun ouvrier communal n’était présent pour ouvrir les portes du stade. Selon le président du club Antonio Buscema, interrogé par La Capitale, la commune était informée du jour du match, mais personne n’est venu. L’arbitre a donc dû acter le forfait d’Anderlecht-Milan.

Le deuxième tour de la Coupe de Belgique aura lieu le week-end des 3-4 août.

Les résultats des clubs bruxellois au 1er tour de la Coupe de Belgique de football :

45. Pont-A Celles-Buzet A – R.RC.D’Etterbeek A 1-2

48. R.US.Club Anderlues A – R.Ixelles SC. A 1-2

49. R.Ol.FC.Stockel A – C.S. Entité Manageoise 2-2 (pen 11-10)

54. ARS.de l’Entité Floreffe A – R.Léopold FC. A 1-2

101. K.FC.Nijlen – FC.Kosova Schaerbeek A 2-1

102. K.Sint-Job FC. – Crossing Schaerbeek A 2-1

104. Sporting Kampenhout – FC.Ganshoren A 0-0 (pen 2-1)

105. FC.Anderlecht-Milan A – V.K. Berg-Op 0-5 (fft)

106. K.FC.Exc.Bouwel – Stade Everois Racing Club A 2-2 (pen. 1-2)

107. Loenhout SK. – FC.Saint-Josse A 1-1 (pen. 5-4)

111. V.N.A.Wortel – R.SD.Jette A 1-1 (pen. 4-2)

Le calendrier des clubs bruxellois au 2e tour de la Coupe de Belgique de football (dimanche, 16h) :

120. KSV Temse – R.RC.D’Etterbeek

147. Stade Everois Racing Club A – R.OC.Meix-Dt-Virton A

154. R.US. Givry – R.Ol.FC.Stockel A

167. R.Léopold FC. – A.S.V. Geel

170. FC.Greunsjotters Vossem A – R.Ixelles SC.

Gr.I. – Photo : Belga