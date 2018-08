Championnats d’Europe d’athlétisme : Jonathan et Kevin Borlée en finale du 400m, Orcel blessée au dos

Kevin et Jonathan Borlée se sont qualifiés ce mercredi soir pour la finale du 400 mètres, au contraire de leur frère Dylan, lors des championnats d’Europe d’athlétisme. Alors que la sauteuse en hauteur Claire Orcel a dû abandonner en qualification, blessée au dos.

Kevin et Jonathan Borlée se sont donc qualifiés mercredi pour la finale du 400m à l’Euro d’athlétisme de Berlin. “En fait, je me sentais moins bien que mardi. J’étais très nerveux avant ma course”, a expliqué Jonathan Borlée, qui a terminé deuxième de sa demi-finale en 44.87. “Je suis très satisfait de ce chrono. Je suis à la recherche d’un gros temps depuis longtemps. Je trouve dommage que Dylan n’ait pas réussi à atteindre la finale. Il avait assurément les jambes pour le faire.”

Kevin Borlée a lui terminé troisième de sa demi-finale en 45.07, mais il a été repêché avec le meilleur temps des recalés. “Tout comme Jonathan, je ne me sentais pas bien. Je n’ai pas vraiment trouvé mon rythme. Après 300 mètres, je me suis dit: ‘Oh la la'”, a déclaré le champion d’Europe 2010. “Après une saison difficile, c’est toujours bon. Ce qui est possible en finale? Difficile à dire. Cela va aller vraiment vite, il y a une très forte concurrence.”

En ce qui concerne Dylan Borlée, l’athlète de 25 ans n’a pas réussi à obtenir son ticket pour la finale en se classant sixième de sa série en 45.63. Il s’est toutefois rapproché de son record personnel (45.55). “Je sentais que je pouvais améliorer mon record personnel. Je réalise ici mon deuxième meilleur temps de la saison. Je suis heureux pour mes frères qu’ils soient en finale, mais j’aurais aimé y être aussi.” La finale du 400 mètres se déroulera ce vendredi à 21h05.



Claire Orcel bloquée au dos

La Bruxelloise Claire Orcel, spécialiste du saut en hauteur, était également engagée lors de ces championnats d’Europe d’athlétisme ce mercredi : elle disputait les qualifications du saut en hauteur avec l’ambition de se qualifier pour la finale dès son premier championnat international parmi les seniores. Mais la Bruxelloise de 20 ans a été bloquée au dos et n’a pu poursuivre les qualifications après sa deuxième tentative de saut à 1m86.

Deux athlètes du club bruxellois de l’Excelsior ont connu des sorts divers : la Limbourgeoise Hanne Claes a terminé deuxième de sa demi-finale du 400 mètres haies en 55.75 et se qualifie ainsi pour la finale prévue ce vendredi à 20h50. Le Belgo-Américain Peter Callahan n’a par contre pas réussi à se qualifier pour la finale du 1.500 mètres chez les messieurs, il a terminé dixième de sa série en 3:54.23.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga/Jasper Jacobs