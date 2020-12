BX Represent propose de courir en ligne pour soutenir les clubs de foot bruxellois

Dans l’incertitude suite à la crise sanitaire du Covid-19, les clubs amateurs bruxellois comptent sur la solidarité des habitants de la capitale en leur proposant de courir, ensemble, 2020 km pour afficher leur soutien à ces équipes.

Sans le moindre revenu suite à l’arrêt des compétitions de football, les clubs amateurs bruxellois sont aujourd’hui sans le sou malgré la poursuite des entraînements pour les jeunes. Le projet social-sportif BX Represent, mis en œuvre en 2013 par Vincent Kompany, souhaite donc aider ces clubs amateurs en lançant une course solidaire, et en ligne, pour mettre ces équipes et leur travail pour les jeunes Bruxellois en avant.

“Beaucoup de nos joueurs vivent dans des lieux étroits et les contacts avec leur coach, les moments de joie et de peine avec leurs coéquipiers, faire du sport ensemble… tout cela leur manque beaucoup”, explique ainsi Anne-Charlotte Mauroy, coordinatrice générale de BX Represent.

Le projet a ainsi lancé le défi “My Club My Future” pour permettre à tous les jeunes et sportifs de courir pour montrer leur soutien aux clubs amateurs bruxellois. Du 14 au 20 décembre, tous les sportifs sont invités à courir, ensemble, 2020 kilomètres via l’application d’entraînement Strava, une application gratuite sur laquelle les coureurs peuvent enregistrer leurs performances.

Plus de 300 coureurs, dont des joueurs des Molenbeeks Rebels, du FC Forest, FC Blackstar ou même du RSC Anderlecht, se sont déjà inscrits en rejoignant le club “My Club My Future 2020” sur Strava. Comme eux, il vous suffit de lancer une course sur l’application (disponible sur iOS et Android) et de l’enregistrer pour que votre course s’additionne aux autres.

La personne qui aura le plus de kilomètres au compteur aura droit à une belle surprise : des chaussures de course signées par Vincent Kompany, l’ex-Diable rouge et actuel entraîneur du RSC Anderlecht.

► Plus d’informations sur le site de BX Represent

Gr.I. – Photo : BX Represent