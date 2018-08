Les Belgian Cheetahs 4e du relais 4X400m avec un nouveau record de Belgique

Les Belgian Cheetahs ont pris la 4e place du relais 4X400m des championnats d’Europe d’athlétisme samedi à Berlin, en Allemagne. Cynthia Bolingo, puis Hanne Claes, Justien Grillet et enfin Camille Laus ont battu le record de Belgique s’approchant d’un podium européen.

“C’est fou. la saison a été incroyable. On est parti de zéro. En mars, on n’avait pas d’équipe. C’est incroyable. Une médaille aurait été un beau cadeau, mais ce sera pour la prochaine fois“, a pronostiqué Camille Laus, dernière relayeuse. “Tout le monde a tout donné.”

“On a donné le maximum“, a confirmé Cynthia Bolingo qui a lancé le relais. “Nous étions un peu fatiguées. On n’a pas de podium, mais c’est une super expérience pour nous“.

“Dommage, encore une 4e place, mais on a fait le plein d’expérience et si proche du podium, cela veut dire quand même beaucoup pour le futur“, a ajouté Hanne Claes. “Tout le monde aurait signé des deux mains pour un tel résultat. Nous avons du potentiel et nous pouvons clairement viser les JO de Tokyo en 2020.”

“C’était un nouveau projet et venir ici prendre la 4e place, c’est incroyable. C’est la 4e course de la semaine pour tout le monde et on va chercher un record de Belgique. Le plus important est de voir que l’on peut encore aller plus loin“, a conclu Justien Grillet.

Cette place en finale permet aussi à la Belgique de se qualifier pour les World Relays au Bahamas les 10 et 11 mai 2019, alors que les Belgian Cheetahs devraient aussi pouvoir bénéficier du soutien financier nécessaire au vu de leurs performances.

