Anderlecht champion de Belgique chez les dames

Quatre jours après avoir raflé les trois points au Standard (1-2), vendredi, les dames du RSC Anderlecht sont devenues championnes de Belgique grâce à leur victoire, 3-1, contre le Racing Genk, finaliste de la Coupe, mardi au Tubize Belgian Football Centre.

Après trois des six journées des playoffs de la Super League, les joueuses du coach Patrick Wachel qui comptent désormais 10 points d’avance sur La Gantoise, ne peuvent en effet déjà plus être rejointes au classement. Ce premier titre anderlechtois depuis vingt ans brise la série de sept sacres consécutifs du Standard. Les buts ont été inscrits par Ella Van Kerkhoven (9e), Laura Deloose (27e) et Tine De Caigny (88e). Gwen Duijsters (70e) avait entre-temps réduit l’écart pour les Limbourgeoises. A noter que le goal de Van Kerkhoven était le centième de la saison. Le coup d’envoi a été donné par Josué Sa. La finale de la Coupe de Belgique opposera le Standard et Genk, le samedi 26 mai (15 heures) à Eupen.

Belga