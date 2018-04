Schaerbeek : Vincent Vanhalewyn tête de liste Ecolo-Groen des prochaines élections communales

Le premier échevin de Schaerbeek Vincent Vanhalewyn sera tête de liste Ecolo pour les prochaines élections communales, qui se dérouleront le 14 octobre 2018.

L’échevin de l’Énergie et des Travaux publics tirera la liste devant l’échevine Groen Adelheid Byttebier. La députée bruxelloise et de la Fédération Wallonie-Bruxelles Barbara Trachte (Ecolo) et le député bruxellois Arnaud Verstraete (Groen) seront, pour leur part, en 8e et 9e positions. La présidente du CPAS Dominique Decoux poussera, elle, la liste à la dernière place.

C’est la première fois depuis près de vingt ans que la liste Ecolo-Groen ne comptera pas Isabelle Durant dans ses rangs après sa décision de quitter la politique belge, l’an dernier.

Photo : Ecolo Schaerbeek