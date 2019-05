Schaerbeek : une personne renversée par une voiture sur le boulevard Lambermont

Pour la troisième fois cette année, un piéton a été renversé par une voiture sur le boulevard Lambermont.

La zone de police de Bruxelles-Nord confirme qu’une personne a été renversée par une voiture ce mercredi vers 13h00 sur le boulevard Lambermont, à Schaerbeek, à hauteur de l’arrêt de tram Héliotropes. Selon les informations révélées par Het Laatste Nieuws, la victime traversait la rue depuis les rails de tram quand elle a été percutée. Les circonstances du drame restent encore floues.

La victime a été blessée, mais n’est pas en danger de mort. Elle a été emmenée à l’hôpital en ambulance. La police de Bruxelles-Nord précise que le conducteur du véhicule n’a pas bu.

C’est déjà la troisième fois qu’un accident de ce type arrive sur le boulevard Lambermont à Schaerbeek. Un homme avait été renversé début janvier, sur un passage pour piétons. Et une grand-mère et ses petits-enfants de 3 et 7 ans avaient été renversés près d’Héliotropes, fin janvier.

Gr.I. – Photo : capture Google Street View