Schaerbeek : un homme blessé à la suite d’un incendie rue des Ailes

Un homme a été brûlé à la suite d’une explosion suivie d’un incendie dans une maison unifamiliale à Schaerbeek, lundi matin, a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Une autre personne a été évacuée et l’immeuble est actuellement inhabitable.

“Nous avons été appelés ce lundi matin vers 08h45 pour une explosion suivie d’un incendie, dans une maison unifamiliale située rue des Ailes à Schaerbeek. A notre arrivée, il y avait un fort dégagement de fumée provenant du premier étage et nous avons constaté qu’un homme avait sauté de cet étage. Il était sérieusement brûlé et a été directement emmené à l’hôpital par le Smur”, a détaillé Walter Derieuw.

“Nous avons également fait évacuer un autre habitant des lieux, au rez-de-chaussée, ainsi qu’un chat et trois chatons. La cause de l’explosion est encore inconnue et l’immeuble est actuellement inhabitable”, a-t-il ajouté.

Avec Belga – Photo : capture Google Street View