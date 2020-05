Schaerbeek : trottoirs à sens unique et sans étals dès lundi rue de Brabant

La commune de Schaerbeek a entériné le plan d’accompagnement de ses commerces en vue de leur réouverture le 11 mai prochain.

Le principal enjeu à Schaerbeek se situe au niveau de la rue de Brabant et de la chaussée d’Helmet, qui drainent habituellement un nombre important de clients“, explique Lorraine de Fierlant, échevine de lq Dynamique économique. Ces mesures entreront en vigueur dès lundi et feront l’objet d’évaluations, et le cas échéant d’adaptations.

Equipes d’accompagnement, pas d’étals, marquages au sol

Parmi les mesures en place dès le 11 mai, il y aura notamment la constitution de trois équipes d’accompagnement de la commune sur le terrain (une équipe fixe à Brabant, une autre à Helmet et une mobile sur l’ensemble du territoire de la commune). Elles devront informer les commerçants sur les mesures à respecter – un client par 10 mètres carrés, 30 minutes max de visite – et vérifier principalement le respect de la distanciation sociale de 1,5 mètre tant dans les commerces que dans les artères commerçantes.

Les commerçants ne pourront pas sortir les étals sur la rue de Brabant, la chaussée d’Helmet et la rue Richard Vandevelde, sur base d’un arrêté de la bourgmestre qui sera évalué toutes les semaines.

Divers marquages au sol seront aussi prévus dans la commune.

Si des mesures seront prises dès le 11 mai, d’autres plus strictes pourraient être imposées dans les prochains jours sur base des observations de terrain ainsi que des directives émanant des futurs Conseils nationaux de sécurité. “Supprimer temporairement des places de stationnement pourrait aussi être envisagé si on observe des soucis majeurs au niveau des flux de chalands“, a précisé Lorraine de Fierlant. “Mais d’une part la police ne recommande pas cette mesure qui engendrerait des encombrements dans les rues annexes; d’autre part, les commerçants ont tellement souffert ces dernières semaines avec la crise du Covid-19 que je ne souhaite pas les pénaliser à nouveau avec une mesure qui ne permettrait pas à certains clients de venir“, conclut-elle.

La rue de Brabant est l’une des artères commerciales les plus fréquentées du pays. Et comme partout en Belgique dans ce type d’endroits, le port du masque y sera fortement recommandé.

Rédaction en ligne (photo : Belga)