Schaerbeek : six Give Box installées dans la commune

La commune de Schaerbeek met à disposition de ses citoyens six espaces pour favoriser le don et le réemploi d’objets.

Dans le cadre de son projet Zero Waste (zéro déchet), la commune de Schaerbeek a décidé d’installer, comme cela se fait dans d’autres communes bruxelloises, de Give Box. Ces meubles en bois sont à la disposition des citoyens et leur permettent d’y déposer des objets dont ils n’ont plus utilité, ou d’y récupérer les objets laissés. Chacun est ainsi libre de se servir gratuitement, sans obligation de donner un autre objet en échange.

On pourra y trouver des BD, des livres, des jouets, des appareils électroménagers, de la vaisselle, des DVD, des CD, etc. Seuls les vêtements ne sont pas acceptés.

Les six Give Box sont installées à la Maison des Femmes (rue Josaphat), à la Bibliothèque Sésame (boulevard Lambermont), à la Maison des Citoyens-Soleil du Nord (place Gaucheret), au centre De Kriekelaar (rue Gallati), au point Infor-Jeunes (chaussée de Louvain) et à la crèche “Les petits soleils” (rue Anatole France).

► Découvrez les horaires d’ouverture et les adresses complètes sur le site de la commune.

Gr.I. – Photo : commune de Schaerbeek