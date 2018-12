Schaerbeek : la Région installe des potelets pour protéger la piste cyclable de la place Liedts

En attendant un prochain réaménagement de la place Liedts à Schaerbeek, la Région bruxelloise a installé depuis ce mardi des potelets pour faire la séparation entre la piste cyclable et la voie destinée aux véhicules motorisés.

L’annonce a été faite par le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (sp.a) : les cyclistes ont désormais droit à une véritable piste cyclable protégée sur une centaine de mètres, à hauteur de la place Liedts. Comme sur la chaussée de Gand ou l’avenue de la Toison d’or, des potelets ont été installés pour faire la séparation entre la piste destinée aux vélos et la bande destinée aux véhicules motorisés. Cette installation a été réalisée en concertation entre la Région bruxelloise et la commune de Schaerbeek.

Une voie destinée au stationnement sur la rue des Palais a également été supprimée pour permettre cette piste cyclable protégée, et au coin des rues, des poteaux ont également été installés pour empêcher tout stationnement dangereux.

Un réaménagement complet de la place Liedts est prévu dans les prochaines années pour l’installation d’une nouvelle station de métro en vue de la nouvelle ligne de métro 3, qui devrait être active dès 2030.

We made Liedts square a lot safer and more enjoyable for pedestrians, cyclists and residents.#BrusselsForPeople pic.twitter.com/3yUpz4o2hp

— Pascal Smet (@SmetPascal) December 19, 2018