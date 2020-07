Schaerbeek présente le programme de ses activités pour l’été

Des activités récréatives, ludiques et pédagogiques seront organisées dans l’espace public.

La commune de Schaerbeek a dévoilé le programme des activités qui seront organisées pendant l’été sur son territoire. Pour éviter les rassemblements importants à certains endroits, les activités seront éparpillées sur le territoire communal.

Des activités récréatives, ludiques et pédagogiques seront ainsi organisées dans l’espace public. Une “plaine d’acitivité gratuite” sera également installée au parc de la Jeunesse, “Chaque jour ouvrable, entre 150 et 200 enfants en matinée et d’adolescent en après-midi, répartis par bulles de maximum 50 pourront profiter d’activités diverses et variées organisées par une dizaine d’ASBL“.

Cette offre s’ajoute aux différents stages organisés par la commune.

Image : 1030.be