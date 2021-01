Schaerbeek : lockdown party dans un bar à chicha

La police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere) s’est rendue mardi vers 21h00 dans un chicha bar de la place des Bienfaiteurs à Schaerbeek et a verbalisé 5 personnes qui s’y trouvaient, dont deux gérants de l’établissement, pour infractions aux mesures COVID-19, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles. Elle a saisi du matériel à chicha pour une valeur évaluée à 6.000 euros.

Plusieurs riverains s’étaient plaints à la police des nuisances causées par l’odeur de la chicha. Une patrouille s’est en conséquence rendue sur place. Elle a constaté que 5 personnes avaient fumé avec des narguilés et avaient consommé des boissons.

De plus, les policiers ont relevé que le port du masque et la distance sociale n’étaient pas respectés. Toutes les personnes ont été identifiées et ont fait l’objet de procès-verbaux pour infractions aux mesures COVID-19. Les policiers ont saisi 75 kg de tabac en pots et en sacs, 65 pipes à eau et 252 kg de charbon.

Belga – Photo: Google street view