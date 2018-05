Schaerbeek : l’échevin Etienne Noël ne se présentera pas aux prochaines élections communales

L’échevin chargé des Commerces, de l’Économie, de l’Emploi et des Cultes à Schaerbeek a annoncé qu’il ne se présentera “plus à un mandat d’échevin lors des prochaines élections” communales, le 14 octobre 2018.

Étienne Noël (Libéraux schaerbeekois) ne sera pas sur la Liste du Bourgmestre de Schaerbeek lors des prochaines élections communales : l’intéressé l’a annoncé lui-même sur son compte Facebook : “Après 36 années en tant que Conseiller Communal dont 24 comme échevin, (…) c’est très sereinement que j’encouragerai une nouvelle génération que j’espère aussi motivée et pleine de projets”, a-t-il lancé.

L’échevin chargé des Commerces, de l’Économie, de l’Emploi et des Cultes à Schaerbeek explique toutefois qu’il ne quitte pas “l’équipe de la Liste du Bourgmestre”, et qu’il restera “actif bénévolement pour soutenir la vie locale, les idées et le projets qui (me) tiennent à cœur”.

Étienne Noël, longtemps directeur général adjoint, est actuellement conseiller général au sein de la SRIB (société régionale d’investissement de Bruxelles) devenue depuis lors Finance.brussels. Suite aux récentes mesures du gouvernement en matière de gouvernance et de cumul, l’échevin aurait de toute manière dû faire un choix entre un éventuel poste au sein de la commune et sa fonction à Finance.brussels.

Gr.I. – Photo : Schaerbeek