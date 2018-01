Schaerbeek laisse une ouverture entre le cimetière communal et le cimetière multiconfessionnel

La commune de Schaerbeek a réagi officiellement par voie de communiqué à la polémique entourant la clôture séparant depuis une semaine le cimetière communal et le cimetière multiconfessionnel, géré par une intercommunale.

Depuis plusieurs jours, une pétition circule sur Internet réclamant le retrait de la clôture installée depuis une semaine entre le cimetière communal de Schaerbeek et le cimetière multiconfessionnel installé juste à côté. Comme nous l’indiquions ce lundi, le cimetière multiconfessionnel avait demandé voici trois ans son autonomie et souhaitait ainsi obtenir une entrée distincte et une séparation physique entre les deux cimetières.

Mais face à l’indécision des gérants du cimetière, la commune de Schaerbeek a décidé d’installer cette fameuse séparation physique, la semaine dernière. Cette clôture sème aujourd’hui la discorde, avec notamment une pétition d’opposants qui a récolté plus de 1600 signatures en moins de deux jours. “La commune déplore que l’intercommunale impute cette carence à la commune de Schaerbeek”, indique pour sa part le communiqué de la commune.

► Lire aussi : Un grillage sépare le cimetière multiconfessionnel et le cimetière de Schaerbeek pour “une meilleure gestion des lieux”

Les autorités locales ont finalement décidé de laisser une ouverture dans cette fameuse clôture durant les heures d’ouverture du cimetière communal. “Nous souhaitons maintenir la même qualité de service et le même confort à tous les usagers et citoyens visitant les deux cimetières. C’est pourquoi, afin de ne pas préjudicier ceux qui désirent accéder au cimetière multiconfessionnel, la commune a décidé de maintenir une entrée ouverte dans sa clôture, pendant les heures de service normales du cimetière de Schaerbeek”, confirme le bourgmestre Bernard Clerfayt (DéFI). De quoi apaiser les tensions ?

Gr.I. – Photo : illustration Belga/Eric Lalmand