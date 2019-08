Schaerbeek : des arbres abattus ou sécurisés dans le parc Walckiers

Bruxelles Environnement procède cette semaine à des entretiens des arbres du parc Walckiers, situé entre la rue Walckiers, la rue Chaumontel, l’avenue Zénobe Gramme et la gare de Schaerbeek-Formation, à Schaerbeek.

Au début de l’été, la commune de Schaerbeek a procédé à l’abattage de trois arbres morts en bordure de voirie pour des raisons de sécurité. Suite à cette décision, un état des lieux de la végétation a été réalisé par Bruxelles Environnement et a montré divers problèmes phytosanitaires qui représentent un danger, rapporte l’agence régionale chargée de l’environnement.

Bruxelles Environnement rapporte que suite à cet état des lieux, une quarantaine d’arbres morts, malades ou dépérissant doivent être abattus dans le parc Walckiers, situé entre la rue Walckiers, la rue Chaumontel, l’avenue Zénobe Gramme et la gare de Schaerbeek-Formation. Une dizaine d’arbres fragiles vont également être mis en sécurité cette semaine : soit via des tailles, soit via la transformation des saules blancs en têtards afin qu’ils retrouvent une seconde vie grâce à leur nouvelle fonction paysagère et d’habitat pour certaines espèces.

Bruxelles Environnement précise que les bois issus de ces abattages seront laissés sur place pour assurer la biodiversité, et permettre à certaines espèces de chauve-souris ou d’insectes de s’installer.

Ces travaux doivent durer approximativement deux semaines, et les interventions devraient être limitées. Le parc Walckiers, considéré comme l’un des premiers parcs de style anglais sur le continent, compte aujourd’hui 1239 arbres.

Gr.I. – Photo : capture Google Street View