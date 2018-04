Schaerbeek: Denise Malamba Kifaya (Défi) prête serment ce mercredi comme conseillère communale

Cette mère de famille d’origine congolaise prêtera serment lors conseil communal de ce mercredi soir afin de remplacer Filiz Gules, qui quitte Schaerbeek pour déménager à Bruxelles-ville.

“Denise Malamba Kifaya n’est pas une inconnue des Schaerbeekois qui rejoint le conseil communal. Désireuse de s’investir dans la gestion de sa commune, elle a rapidement rejoint notre équipe. Après les élections de 2006, elle est devenue conseillère CPAS pour la Liste du Bourgmestre. Mandat qu’elle a continué après les élections de 2012 et qu’elle continuera à occuper jusqu’aux prochaines élections comme la loi le permet. Denise est une femme très perspicace, particulièrement attentive aux personnes les plus démunies et à leurs besoins”, explique le bourgmestre Bernard Clerfayt (Défi). La nouvelle conseillère communale est très active au sein d’associations culturelles et sociales liées à la communauté congolaise.

Denise Malamba Kifaya figurait lors des élections communales de 2012 sur la septième de la Liste du Bourgmestre de Bernard Clerfayt, obtenant le 31ème score de la liste (365 voix). Sa prédécesseuse, Filiz Güles, a quitté la Liste du bourgmestre de Schaerbeek pour rejoindre l’opposition DéfI à Bruxelles-ville. Une perte de taille pour Bernard Clerfayt car, celle-ci avait réalisé en 2012 le neuvième score de la liste avec 747 voix de préférence. Son départ vers Bruxelles-ville est un choix lié à des raisons strictement personnelles et familiales, avait-elle expliqué en mars dernier.

J. Th.