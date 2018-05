Schaerbeek : le corps d’un nouveau-né retrouvé dans le parc Josaphat, son autopsie menée ce mardi

Le corps sans vie d’un nouveau-né a été découvert lundi vers 17h dans le haut de l’avenue des Azalées, dans les buissons le long du parc Josaphat, à Schaerbeek. Le parquet a ouvert une instruction pour meurtre.



“Le corps sans vie d’un nourrisson a en effet été découvert dans le haut de l’avenue des Azalées vers 17h et le parquet est descendu sur les lieux”, explique Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone Polbruno (Evere, Saint-Josse, Schaerbeek). Lee parquet précise qu’une enquête de voisinage et des auditions des sources ont été effectuées. Le laboratoire de la police fédérale et le médecin légiste se sont rendus sur les lieux.

Un juge d’instruction a été saisi pour « meurtre » à charge de « X ». L’instruction en cours devra déterminer les circonstances du décès du nouveau-né et les identités des personnes concernées. Une autopsie est en cours ce mardi matin, nous confirme le parquet. Aucun autre détail n’a pu être rapporté quant au sexe ou à l’identité de l’enfant.

■ Interview de Fanny Rochez et Thierry Dubocquet.