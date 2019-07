Schaerbeek : Cécile Jodogne devient bourgmestre faisant fonction

Secrétaire d’État dans le précédent gouvernement bruxellois, Cécile Jodogne (DéFI) remplacera Bernard Clerfayt à la tête de Schaerbeek, suite à la nomination de ce dernier en tant que ministre bruxellois de l’Emploi, de la Formation et des Pouvoirs locaux.

C’est l’une des conséquences de l’installation du nouveau gouvernement bruxellois : Bernard Clerfayt (DéFI) a décidé de laisser la commune de Schaerbeek qu’il dirige depuis 2001 pour devenir ministre bruxellois de l’Emploi, de la Formation et des Pouvoirs locaux au sein du gouvernement Vervoort III, officiellement installé ce jeudi.

Bernard Clerfayt ne peut en effet rester bourgmestre effectif et cède donc son siège à sa consœur Cécile Jodogne, en tant que bourgmestre faisant fonction, comme ce fut le cas en 2008. “Elle a toute ma confiance et je ne doute pas que son expérience comme secrétaire d’État bruxelloise est ce dont la commune a besoin maintenant”, explique Bernard Clerfayt, qui rappelle que la nouvelle bourgmestre schaerbeekoise a été secrétaire d’État en charge du commerce extérieur et du SIAMU lors de la précédente législature.

“J’ai occupé cette fonction durant près de 4 années et j’en garde le souvenir d’une expérience extraordinaire. Revenir à Schaerbeek est un honneur et une joie”, confirme pour sa part Cécile Jodogne par voie de communiqué.

Gr.I. – Photo : Belga/Hatim Kaghat