Quand les NAC et animaux exotiques se retrouvent abandonnés dans la capitale

Un “dragon barbu” a été retrouvé ce dimanche dans le parc Josaphat à Schaerbeek : un exemple de plus des espèces exotiques abandonnées dans les espaces verts de Bruxelles.

Un pogona, et plus précisément un “dragon barbu”, a été retrouvé ce dimanche dans le parc Josaphat. L’animal a été saisi par les pompiers de Bruxelles avec l’aide de la Ligue de protection des oiseaux et des animaux sauvages. Celle-ci a ainsi recueilli le pogona pour en prendre soin, le temps de lui retrouver un foyer.

Les espèces exotiques recueillies par la ligue sont de plus en plus nombreuses. Les NAC (nouveaux animaux de compagnie) sont en effet à la mode, mais de nombreux propriétaires délaissent leur animal dans la nature, principalement l’été. Au grand dam des associations contraintes de recueillir ces animaux alors que leurs cages et autres vivariums sont déjà pleins à craquer.

■ Reportage de Cyprien Houdmont et Yannick Vangansbeeck.