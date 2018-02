La police de Bruxelles-Nord met en garde contre les cambriolages

La police locale de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode) a interpellé sept voleurs dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 février, lors de trois cambriolages. Des interpellations qui viennent s’ajouter aux six auteurs déjà arrêtés par cette même zone la semaine passée.

Premier fait: avenue Demolder

Le premier cambriolage a eu lieu dans une habitation à Schaerbeek. Un citoyen a contacté la police vers 23h00 en affirmant avoir entendu du bruit dans l’appartement de son voisin, pourtant à l’étranger au moment des faits. Les policiers envoyés sur place ont pu interpeller deux suspects de 31 et 17 ans, en possession d’un sac contenant des objects qu’ils venaient de dérober dans l’appartement en question.

Un mandat d’arrêt a été délivré à l’encontre des deux suspects.

Deuxième fait: avenue G. Latinis

Plus tard dans la nuit, toujours à Schaerbeek, l’exploitant d’un café contacte la police locale après avoir constaté une intrusion via des images de vidéosurveillance. Un homme âgé de 38 ans est pris en flagrant délit, alors qu’il tente de s’échapper avec une bouteille d’alcool et des pièces de monnaie.

L’homme, qui était déjà en libération conditionnelle, a été mis à disposition du Procureur du Roi. Un ordre d’arrestation provisoire a également été délivré à son encontre. Il est actuellement en prison.

Troisième fait: rue E. Dekoster

Quelques heures plus tard, le propriétaire d’un appartement d’Evere en déplacement à l’étranger constate sur des images transmises sur son smartphone, la présence de deux individus à l’intérieur de son domicile. Les policiers envoyés sur place interpellent deux suspects âgés cette fois de 14 et 18 ans, en possession d’un GSM et de bijoux provenant de l’habitation.

Les deux suspects ont été mis à disposition du Procureur du Roi et relaxés après leur audition.

Plan d’Action Cambriolage

Il y a un an, la zone Bruxelles-Nord lançait son Plan d’Action Cambriolage, permettant notamment d’orienter des patrouilles spécifiques sur base d’analyses journalières de la situation. Ces patrouilles doivent veiller à contrer le phénomène des cambriolages, notamment par le biais d’une vigilance accrue, et des interventions rapides et effiaces sur son territoire.

Des conseils de prévention

La police recommande vivement aux habitants de sécuriser leur habitation, de prendre ses précautions et d’adopter de bonnes habitudes. Un conseiller en prévention vol est également disponible pour répondre à toute question à ce sujet.

C.L