Kenza Isnasni annonce la création d’une fondation à la mémoire de ses parents victimes du racisme

18 ans après l’assassinat raciste de ses parents à Schaerbeek, Kenza Isnasni annonce la création de la Habiba-Ahmed Fondation, qui aura pour mission de porter leur mémoire et d’honorer la mémoire “de toute une génération de parents ayant tant sacrifié pour leur descendance qui font aussi la Belgique d’aujourd’hui.”

Le 7 mai 2002, Ahmed Isnasni et Habiba El Hajji étaient assassinés par un homme d’extrême droite, chez eux rue Vanderlinden à Schaerbeek.

Chaque année, la mémoire de Ahmed Isnasni et Habiba El Hajji est honorée par le dépôt d’une gerbe. Ce ne sera pas possible cette fois, regrette Kenza Isnasni, qui a prévu à la place une commémoration digitale sur une page Facebook dédiée : “En leur mémoire/in their memory El Hajji Habiba & Isnasni Ahmed”.

Kenza Isnasni explique aussi que des démarches ont été entreprises auprès de la commune pour renommer une partie de la rue Vanderlinden des prénoms de ses parents, mais regrette qu’elles n’aient pas encore pu aboutir.

