Gare du Nord: une présence policière relativement visible et des migrants en très petit nombre ce lundi après-midi

Très peu de migrants sont présents ce lundi à la Gare du Nord et au parc Maximilien, tandis que le ministre de l’Intérieur Jan Jambon (NV-A) avait annoncé la semaine dernière des interventions policières, note Bruzz.

“Selon le personnel travaillant dans la gare, la police a chassé très tôt ce lundi matin les migrants qui se trouvaient encore sur place. La police fédérale n’a pas souhaité faire de commentaires. Dehors, des patrouilles en uniforme de la zone de police Polbruno (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse) sont en train de circuler”, rapporte le média néerlandophone, qui note la quasi absence de migrants à la gare du Nord ce lundi. Jambon avait annoncé le lancement d’un plan d’action sur les lieux. De son côté, la blogueuse Anne Löwenthal avait annoncé à 14h sur Twitter “une horde de policiers gare du Nord maintenant”.

“Ils ne sont pas de chez nous ces policiers. On ne participe pas à ce genre d’opérations et il n’y a donc pas de policiers de la zone rassemblés actuellement à la Gare. Certains agents sont bien là, mais pour sécuriser les lieux”, explique la porte-parole de la zone Polbruno Audrey Dereymaeker. “Cela s’inscrit dans ce qui a été annoncé la semaine dernière. La police fédérale vient sur place en soutien de la police locale. Une attention particulière est accordée à la gare et ses environs”, indique un porte-parole de la police fédérale, interrogé sur la possible présence en nombre de policiers.

J. Th.