Fusillade à Schaerbeek : un quatrième blessé s’est présenté à l’hôpital plus tard dans la journée

Les circonstances de la fusillade, survenue dimanche dernier vers 14h50 au parc Josaphat, restent encore à éclaircir.

Deux personnes ont été placées sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction pour la fusillade qui a eu lieu dimanche dernier au parc Josaphat à Schaerbeek, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles.

Les faits se sont produits dimanche vers 14h50, heure à laquelle la police de Bruxelles-Nord a été appelée pour des coups de feu dans la rue Louis Bertrand, à proximité du parc. Sur place, la police a découvert deux personnes blessées par balles et une autre au couteau. Les victimes ont été emmenées à l’hôpital. Un quatrième blessé s’est présenté plus tard dans la journée à l’hôpital. Les victimes n’ont pas encore pu être entendues à cause de leur état de santé.

Arrestation de deux suspects

Plusieurs témoins des faits ont cependant pu être auditionnés. Le parquet a ouvert une instruction et demandé la descente du laboratoire de la police judiciaire et d’un expert en balistique sur les lieux. Ce travail d’enquête a mené à l’arrestation de deux suspects, qui ont été mis sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction et ont été inculpés de tentative d’assassinat. Le parquet de Bruxelles se refuse, dans l’intérêt de l’enquête, à tout commentaire concernant les déclarations faites par les deux suspects.

Belga – Photo: D.R