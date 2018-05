Décision le 5 juin dans le dossier de l’incendie du Foyer Schaerbeekois

La chambre du conseil de Bruxelles a, mardi, pris en délibéré le dossier lié à l’incendie du Foyer Schaerbeekois. Elle rendra une décision le 5 juin prochain. Dans cette affaire, une mère de famille avait perdu la vie dans l’incendie de ce logement social de Schaerbeek, en janvier 2017.

La chambre du conseil a clos les débats, mardi, et a pris l’affaire en délibéré. Sa décision concernant un renvoi ou non en correctionnelle sera rendue le 5 juin prochain. Dans ce dossier, le parquet de Bruxelles a décidé de poursuivre en justice le Foyer Schaerbeekois, situé rue Fernand Séverin à Schaerbeek, à la suite de l’incendie qui s’y était déclaré le 17 janvier 2017 vers 18h30, et qui avait coûté la vie à Anitha, une femme enceinte, maman de trois enfants.

La victime avait sauté par une fenêtre du troisième étage pour échapper aux flammes. Elle était décédée quelques instants plus tard des suites de ses blessures. Ses trois enfants avaient également été blessés dans l’incendie, mais ils ont survécu au drame. Le parquet a dès lors demandé le renvoi du dossier devant le tribunal correctionnel. Il veut poursuivre le Foyer Schaerbeekois pour homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution, coups et blessures involontaires et incendie involontaire de propriétés mobilières et immobilières par vétusté ou défaut de réparation.

Belga