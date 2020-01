Accident de la route dans l’Allée Verte à Schaerbeek : trois personnes blessées

Trois personnes âgées d’une vingtaine d’années ont été blessées dans un accident de la circulation, dans l’Allée Verte à Schaerbeek, lundi vers 03h45, selon les pompiers de Bruxelles.

Le véhicule dans lequel se trouvaient les victimes, a fait une sortie de route et a heurté un arbre et un réverbère. Les trois passagers, deux filles et un garçon, ont dû être désincarcérés par les pompiers et ont été emmenés à l’hôpital. Leur pronostic vital n’est pas engagé. La cause exacte et les circonstances de l’accident doivent encore être déterminées.

Belga – Photo : Google Street View