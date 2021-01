Saint-Josse : le variant britannique détecté dans la crèche “Le P’tit Boule”

Le variant britannique du coronavirus a été détectée dans la crèche “Le P’tit Boule” à Saint-Josse. La mise en quarantaine de la section concernée est prolongée jusqu’au 28 janvier.

Une section de la crèche “Le P’tit Boule” à Saint-Josse est fermée depuis la semaine dernière. Depuis la détection du variant britannique, de nouvelles mesures ont été prises en collaboration avec la commune et l’ONE.

“Concrètement, la mise en quarantaine de la section sera prolongée jusqu’au 28 janvier 2021 et le personnel concerné fera l’objet d’un nouveau test afin de détecter la présence éventuelle du variant”, indique la commune dans un communiqué.

Une réunion de crise s’est tenue en urgence ce lundi matin. Elle a rassemblé le bourgmestre Emir Kir, la Haut fonctionnaire de l’arrondissement de Bruxelles, Viviane Scholliers, la directrice de la Cellule hygiène pour la COCOM, Inge Neven ainsi que les responsables administratifs de la commune.

Pour le bourgmestre Emir Kir : “ Il y a lieu de s’inquiéter et de redoubler de prudence puisque le virus est bel et bien présent chez les plus petits. Le variant britannique semble également faire son apparition et nous suivons attentivement l’évolution de la situation dans l’ensemble des crèches et écoles du territoire.”

L’échevin Nezahat Namli, en charge des crèches francophones et de la Petite enfance, a ajouté : “Nous restons vigilants et nous sommes préparés à prendre toutes les mesures complémentaires qui pourraient s’imposer.”

