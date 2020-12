Saint-Josse : le square Felix Delhaye poursuit son réaménagement

Un réaménagement complet du square Felix Delhaye est en cours, à Saint-Josse. Si des travaux plus importants auront lieu prochainement, un espace de street workout a déjà été inauguré cette semaine.

Le projet global prévoit une réorganisation de l’espace en aires de jeux pour les enfants, de terrains sportifs pour les jeunes et un espace d’accueil en terrasse pour les aînés, avec des accès repensés pour s’insérer dans la Coulée Verte toute proche.

Ce mardi, un espace fitness de “street workout” y a été inauguré, financé via un investissement communal de 25.000€. “L’année 2021 sera mise à profit pour finaliser le dossier, le dépôt du permis d’urbanisme est prévu pour le deuxième trimestre“, explique le bourgmestre Emir Kir, qui se réjouit “de pouvoir offrir prochainement un nouvel espace vert entièrement renouvelé avec des activités pour les familles du plus jeune au plus grand“.

Actuellement, “nos services communaux Espaces verts et Eco-conseil planchent pour replanter une trentaine d’arbres suite à l’abattage de ceux qui mettent en péril, de par leur trop grande proximité, les fondations et toiture des habitations mitoyennes ainsi qu’une dalle de voûte du chemin de fer. L’exécution se fera très prochainement” , indique également Mohammed Jabour (PS), échevin en charge notamment de l’Environnement et des Travaux publics.

Le projet global est évalué à 800.000€.

ArBr – Photo : Google Street View (archives)