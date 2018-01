Enfant laissé dans le froid à Saint-Josse : les parents condamnés à dix ans de prison ferme

Le couple qui avait enfermé durant plusieurs heures un enfant dans le froid, sur le balcon de son appartement de Saint-Josse, a été condamné à dix ans de prison ferme pour torture et traitement inhumain par la cour d’appel de Bruxelles.

En décembre 2016, un garçon de six ans avait failli mourir après avoir été laissé sur un balcon pendant 15 heures. Sa sœur jumelle et lui étaient par ailleurs sous-alimentés. D’après les auditions, il est apparu que l’enfant avait été laissé sur le balcon de 05h00 du matin à 20h00 parce qu’il avait été chercher à manger dans la cuisine. Le beau-père, âgé de 21 ans, a reconnu avoir infligé cette punition, mais sans pour autant réaliser la gravité des faits. La mère, qui a dix ans de plus que son mari, était elle dans le déni.

Les enfants, de nationalité française comme leur mère, n’étaient plus scolarisés. Ils restaient des jours entiers sans manger et étaient plongés sous des douches glacées. L’enquête a aussi montré que le couple faisait partie d’un groupe catholique extrême.

Le tribunal correctionnel avait condamné leur mère à six ans ferme, tandis que son mari et beau-père des enfants avait bénéficié d’une peine avec sursis. En appel, le parquet avait requis 15 ans de prison à l’encontre du couple.

La cour d’appel de Bruxelles a finalement condamné les deux parents à dix ans de prison ferme.

Avec Belga – Photo : BX1