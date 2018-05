Union Saint-Gilloise : Luka Elsner, un Slovène de 35 ans, arrive comme entraîneur

Luka Elsner est le nouvel entraîneur de l’équipe de football de l’Union Saint-Gilloise, pensionnaire de Proximus League. Le Slovène de 35 ans a paraphé mercredi un contrat pour trois saisons, avec une quatrième année en option. Il est le successeur de Marc Grosjean, qui a démissionné il y a deux semaines.

Elsner a débuté en 2013 sa carrière d’entraîneur à Domzale dans son pays natal. Lors de la saison 2016-2017, il a coaché l’Olimpija Ljubljana. La saison passée, il était à la tête du club chypriote de Paphos.

“Je suis extrêmement fier de rejoindre un Club historique comme l’Union Saint-Gilloise et je suis conquis par son histoire footballistique”, a indiqué le technicien slovène. “J’ai hâte de me mettre au travail pour construire une équipe compétitive et pour préparer la saison qui s’annonce.”

► Lire aussi : L’Union Saint-Gilloise, racheté par Tony Bloom, dévoile ses plans (vidéo)

Plus tôt cette semaine, l’Union a acté l’arrivée d’un nouvel actionnaire principal, le milliardaire Tony Bloom. L’Anglais, déjà propriétaire et président du club de Premier League Brighton & Hove Albion FC, a amassé sa fortune dans le monde des jeux de hasard et des paris. Alex Hayes, de nationalité franco-anglaise, a été nommé directeur sportif mardi.

Avec Belga – Photo : Union Saint-Gilloise